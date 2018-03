Winnenden: Mehrfamilienhaus brennt nachts - Mann (85) mit Rauchgasvergiftung

Mehrfamilienhaus brennt bei Nacht: Am frühen Dienstagmorgen (6. März 2018) hat ein Mehrfamilienhaus in Winnenden (Baden-Württemberg) gebrannt. Der Vorfall ereignete sich im Schwalbenweg.



Gegen 4.20 Uhr hatte ein Anwohner den Wohnungsbrand bemerkt und die Polizei alarmiert. Der 85-jährige Bewohner befand sich noch in der Wohnung. Zwei Nachbarn im Alter von 28 und 30 Jahren retteten ihn aus seiner Küche. Flammen hatten sich bereits in der ganzen Wohnung ausgebreitet.



Schaden im fünfstelligen Bereich

Der 85-Jährige wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die örtliche Feuerwehr rückte an und konnte den Brand relativ schnell löschen. Eine erste Schätzung des Schadens ergab einen Betrag von 30.000 Euro. Durch die Ausbreitung der Rauchgase mussten die neun andere Bewohner des Mehrfamilienhauses vorübergehend anderweitig untergebracht werden.