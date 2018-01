B455 bei Wiesbaden: Auto schleudert gegen Reisebus - Fahrer (41) stirbt im Krankenhaus

Tödlicher Unfall in Wiesbaden: Am Donnerstagabend (25. Januar 2018) kam es auf der Bundesstraße 455 gegen 18 Uhr zu einem tödlichen Unfall. Ein 41-jähriger Mann befuhr die die B455 in Richtung Mainz-Kastel und kam aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern. Durch eine 90-Grad-Drehung schleuderte das Auto gegen einen Reisebus. Der Fahrer des Busses konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern.



Fahrer verstirbt im Hospital

Der 41-Jährige wurde von zu Hilfe eilenden Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort erlag er später seinen schweren Verletzungen und verstarb.



Der Fahrer des Reisebusses wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Polizei zog zur Beurteilung der Lage einen Sachverständigen hinzu.