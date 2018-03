Weißbräu-Kreuzung in Erding: Erneuter Crash am Wochenende - Mann (50) schwer verletzt

Unfall in Erding: Am Samstagvormittag (17. März 2018) hat es erneut auf der Weißbräu-Kreuzung im Erdinger Norden gekracht. Wie der "Münchner Merkur" berichtet, nahm ein 55-Jähriger einem 50-jährigen Autofahrer die Vorfahrt und die Autos krachten ineinander. Der Verursacher fuhr wohl auf der Anton-Bruckner-Straße in Richtung Oberding und wollte nach links abbiegen.



Durch den Zusammenstoß wurde der 50-Jährige schwer verletzt. Er brach sich einen Knochen. Der 55-jährige Verursacher kam mit dem Schrecken davon.



Die Feuerwehr Erding sperrte die Weißbräu-Kreuzung für rund eine Stunde. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.