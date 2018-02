Weil ihm der Junge im Weg stand: Mann tritt Dreijährigem vor Supermarkt in den Bauch

Ein 28-jähriger Mann aus Frankfurt am Main hat am Samstag einem dreijährigen Jungen in den Bauch getreten - vermutlich, weil der Kleine nicht sofort Platz gemacht hat, wie die Polizei mitteilt. Eine 53-jährige Frankfurterin war am Samstagvormittag gegen 11.05 Uhr zusammen mit ihrem Enkel (3) vor einem Supermarkt in der Platenstraße in Frankfurt. Dort traf der Tatverdächtige laut Polizei auf den kleinen Jungen und trat ihm in den Bauch. Daraufhin rannte der Mann sofort davon.Der Vorfall wurde von zwei Männern (22 und 39) beobachtet. Die beiden nahmen umgehend die Verfolgung des Treters auf - und schafften es auch ihn zu stellen. Der 28-Jährige zog in der Folge ein Taschenmesser und stach mehrmals in Richtung der beiden Männer.Trotzdem gelang es den beiden laut Polizei den Mann so lange aufzuhalten, bis die Polizeibeamten vor Ort waren. Die Polizisten nahmen den 28-Jährigen fest - später wurde er in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen.Der Dreijährige wurde wegen des Verdachtes auf ein mögliches Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilt.