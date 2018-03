Verfolgungsjagd durch Saarbrücken: Auto steht im Vorgarten in Flammen - 4 Verletzte

Verfolgungsjagd mit Polizei: In den Abendstunden des Mittwochs (14. März 2018) hat sich ein Autofahrer eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei in Saarbrücken (Saarland) geliefert. Die Beamten wurden auf den Wagen aufmerksam, als dieser an der Ampel stand und mehrmals den Motor aufheulen ließ. Die Polizei wollte ihn daraufhin kontrollieren. Der Autofahrer gab in der Mainzer Straße auf Höhe des Eschbergerwegs mehrmals Vollgas.



Der Polizei gelang es auf Höhe der Straße am "Am Kieselhumes" zum Auto aufzuschließen. Blaulicht, Martinshorn und Signalgeber veranlassten den Autofahrer jedoch nicht zu bremsen, sondern weiter aufs Gas zu steigen. Dadurch verloren die Beamten den Wagen wieder aus den Augen.



Insassen werden aus brennendem Auto befreit

Schließlich kam das Auto in der Breslauerstraße von der Straße ab und landete in einem Vorgarten. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, stand der Motorraum des Autos bereits in Flammen. Die Beamten konnte die vier Menschen im Auto aus dem Innenraum befreien. Schwer verletzt wurden sie in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Die Polizei sagte gegenüber der "Saarbrücker Zeitung", dass die Hintergründe der Flucht bisher unklar seien. Der Autofahrer war weder betrunken, noch war das Auto gestohlen. Er besaß einen gültigen Führerschein, so dass kein Grund für eine Flucht bestand.



Die Ermittlungen der Behörden laufen derzeit noch.