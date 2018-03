Unterschenkel abgetrennt: Quad-Fahrer (19) überfährt eigene Tante und Onkel

Quad-Unfall bei München: Am Sonntag (25. März 2018) ist es zu einem Unfall mit lebensgefährlichen Verletzungen in Steinhöring (Landkreis Ebersberg, Oberbayern) gekommen. Gegen 17.45 Uhr hatte ein 19-Jähriger auf einem Quad, einem vierrädrigen Geländefahrzeug, Anlauf auf einer Wiese genommen und sprang von der ansteigenden Böschung aus über die Straße. Er landete zwischen zwei Häusern und verlor die Kontrolle. Der Sprung über die Straße war über 15 Meter weit, berichtet die Polizei.



Fahrer verliert die Kontrolle

Tante und Onkel des 19-Jährigen kamen zum genau gleichen Zeitpunkt aus einem der beiden Häuser und konnten dem Quad nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenprall und Beide wurden verletzt: Die 52-jährige Tante wurde unglücklich zwischen dem Quad und einem Schacht eingeklemmt. Dabei wurde ihr Unterschenkel abgetrennt. Des weitern erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. Der Onkel wurde schwer an der Schulter verletzt. Der 19-jährige Fahrer selbst erlitt nur leichter Verletzungen am Knie.



Ein Hubschrauber brachte die 52-Jährige in ein Klinikum nahe München. Der 19-Jährige sowie der Onkel wurden per Rettungswagen in die Kreisklinik nach Ebersberg bracht. Staatsanwaltschaft und Polizei schalteten einen Gutachter ein, um die Situation vor Ort beurteilen zu können. Die örtliche Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.



Die Behörden ermitteln nun gegen den 19-Jährigen.