Ein Auto, das in Schlangenlinien fuhr, fiel einer Streife der Würzburger Polizei in der Stuttgarter Straße am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr auf. Aufgrund des auffälligen Fahrverhaltens wurde der 61-jährige Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie die Polizeiinspektion berichtet, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 2,7 Promille.Daraufhin musste der Fahrer die Beamten zur Blutabnahme in die Polizeiinspektion begleiten. Weiterhin musste er seinen Führerschein sowie seinen Fahrzeugschlüssel abgeben.Den 61-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.