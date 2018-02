Universitätsprofessor aus Bayern auf Bergtour in Japan tödlich verunglückt

Der 52-Jährige gebürtige Erlanger, der in Grafing im oberbayerischen Landkreis Ebersberg lebte, kam bei der Besteigung des Vulkans Nikko Shirane ums Leben, wie das Institut für Informatik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) am Dienstag mitteilte. Das Institut mit allen Professoren, Mitarbeitern und Studierenden sei in großer Trauer. "Unsere Gedanken sind besonders bei seiner Familie."



Hofmann, der an der Lehr- und Forschungseinheit für Theoretische Informatik lehrte, war am 21. Januar von der Tour nicht zurückgekehrt. Seine Tochter hatte auf einer Internetseite eine Spendenaktion gestartet, um mit dem Geld die Kosten für die Suche ihres Vaters zu bezahlen.



Medien hatten zuletzt über den Fund einer männlichen Leiche an dem rund 2500 Meter hohen Berg berichtet.