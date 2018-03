Uni-Klinik Halle: Mann (33) versprüht Reizgas in Notaufnahme - Mitarbeiter verletzt

Reizgas in der Notaufnahme versprüht: Am Donnerstagnachmittag (8. März 2018) hat ein Mann in der Notaufnahme des Uni-Klinikums Halle Reizgas versprüht. Der 33-Jährige war während der Tat in einem Behandlungszimmer. Vier Mitarbeiter des Klinikums atmeten das Gas ein und erlitten Reizungen der Atemwege, sagte eine Sprecherin der örtlichen Polizei in Halle gegenüber der dpa .



Weiterhin in Behandlung im Klinikum

Nach bisherigen Ermittlungen der Behörden handelte es sich um ein Tierabwehrspray. Die Mitarbeiter wurden nur leicht davon verletzt und sind weiterhin dienstfähig.



Zahlreiche Feuerwehrleute und Polizisten waren im Einsatz. Alle Patienten wurde vorsichtshalber aus der Notaufnahme gebracht. Gegen den 33-Jährigen wurde Anzeige erstattet. Er befindet sich jedoch weiterhin in medizinischer Behandlung im Klinikum.