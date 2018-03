Unfall in Dachau: Mädchen (9) auf Kreuzung angefahren

Mädchen angefahren: In den Abendstunden des Dienstags (6. März 2018) wurde eine Neunjährige in Dachau von einem Auto angefahren. Das Mädchen verletzte sich dabei.



Das Neunjährige Mädchen überquerte die Gröbenrieder Straße an der Kreuzung zur Münchner Straße und wurde dabei vom Auto erfasst. Das Auto wollte nach rechts abbiegen und es kam zum Zusammenstoß.



Fahrerin erkundigt sich

Laut örtlicher Polizei stieg die Fahrerin aus und erkundigte sich bei der Neunjährigen, ob sie verletzt sei. Das Mädchen verneinte dies. Anschließend stieg die Fahrerin wieder ein und fuhr weiter. Später spürte das Mädchen jedoch Schmerzen und ging vorsichtshalber mit der Mutter zum Arzt. Über den jetzigen Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Der Unfall wurde erst am Donnerstag (8. März 2018) der örtlichen Polizei gemeldet.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugenhinweise werden unter 08131/561-0 entgegen genommen.