Unfall bei Forchheim: Lkw schlittert Straße bergab und kracht mit Auto in Haus

Lkw schiebt Auto in Hauswand



Am Freitagmorgen kam ein Lkw-Fahrer bei Forchheim bergab ins Rutschen. Er prallte in einen Mercedes und krachte zusammen mit dem Auto in ein Haus.Der 61- jährige Fahrer war bergab von der Neudorfer Höhe kommend auf der Straße Richtung Obertrubach unterwegs, als er seinen Lkw wegen des eisigen Wetters und dem Schnee anhalten wollte. Dabei kam er ins Rutschen und schlitterte weiter die Straße bergab.In einer Rechtskurve krachte er gegen eine Mauer, schlitterte weiter bergab und prallte in einer Linkskurve frontal in einen geparkten Mercedes. Der Lkw rutschte weiter und schob das Auto vor sich her in ein Haus in der Bergstraße.Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von über 40 000 Euro.