Unbekannter wirft Hund aus Fenster im vierten Stock

Ein noch unbekannter Täter hat am Donnerstag einen Hund aus dem vierten Stock eines Hauses geworfen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Tier schwer verletzt.



Demnach wurden die Beamten in Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern am 15. Februar gegen 08.50 Uhr darüber informiert, dass der Hund aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geworfen worden sei.



Vor Ort eingetroffen teilten Zeugen den Polizeibeamten mit, dass sie beobachtet hätten wie sich ein Fenster im 4. Stock des Hauses geöffnet habe und jemand einen Hund mit den Armen aus dem Fester gehalten und dann fallen gelassen habe. Die Zeugen liefen zu dem Tier und informierten umgehend einen Tierarzt. Dieser erschien kurze Zeit später und nahm den augenscheinlich schwerverletzten Terrier mit in seine Praxis.



Im Zuge der vor Ort geführten polizeilichen Ermittlungen konnten Täter am Tatort nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei in Grevesmühlen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.