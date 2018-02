Unbekannter verbrennt auf offener Straße in Stralsund

Ein Mann ist am Samstag in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) ums Leben gekommen. Der Mann lag vor einem Parkhaus brennend auf dem Boden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Wer das Opfer war und ob es sich um ein Verbrechen handelt, ist bislang noch unklar.



Brennendes Etwas vor Parkhaus im Frankenwall gemeldet

Am Samstag gegen 07.50 Uhr wurde der Polizei durch einen Zeugenhinweis bekannt, dass in Stralsund vor dem Parkhaus im Frankenwall etwas auf dem Boden liegt und brennt. Laut der Zeugin handelte es sich bei dem "Etwas" um einen Menschen.



Neben der Polizei wurden sofort Einsatzkräfte der Feuerwehr Stralsund und des Rettungsdienstes alarmiert. Durch die sofort eingesetzten Kräfte des Polizeihauptreviers Stralsund wurde der Personenbrand gelöscht und der Sachverhalt bestätigt. Es brannte dort eine vermutlich männliche Person. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Identität der Leiche ist noch unklar

Die zweifelsfreie Identifikation des Opfers ist aufgrund der erlittenen Verbrennungen gegenwärtig nicht möglich, teilte die Polizei mit.



Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt, Kripo und Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen. Auch eine Rechtsmedizinerin und ein Brandursachenermittler wurden hinzugezogen. Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam und der Kriminaldauerdienst Stralsund haben am Ereignisort Spuren gesucht und entsprechend gesichert, die zur Aufklärung des Sachverhaltes benötigt werden. Zunächst konzentrieren sich die Ermittlungen darauf, herauszufinden, wie der Mann in Brand geraten ist. Hierbei ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen.



Zeugen gesucht!

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Ereigniszeit und -ort gemacht haben, sich an das Polizeihauptrevier in Stralsund unter 03831/2890-624, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizeimv.net.de zu wenden.