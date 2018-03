Ulm: Brandanschlag auf Gemüsehandel und Moschee - was steckt dahinter?

Brandanschlag in Baden-Württemberg: In den Morgenstunden des Montags (19. März 2018) läutete der Alarm auf dem Polizeipräsidium Ulm. Gegen 3 Uhr ging die Meldung ein, dass auf ein Haus in der Ulmer Schillerstraße ein Brandanschlag verübt worden sei.



Eine Polizeistreife machte sich auf den Weg und entdeckte eine lodernde Fassade des Hauses. Ermittler gehen derzeit davon aus, dass Unbekannte zwei Bierflaschen mit brennbarer Flüssigkeit gegen die Wand des Hauses geworfen haben. In diesem Haus befindet sich Obst- und Gemüsehandel. Des weiteren besteht das Haus aus mehreren Wohnungen. Im Hinterhaus befindet sich eine Moschee.



Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Eine der beiden Flaschen ist laut örtlicher Polizei wohl ohne Folgen zerbrochen. Die andere Flasche löste wohl den Brand aus. In der Nähe des Tatorts fanden die Beamten drei weitere mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Flaschen, die nicht zum Einsatz kamen.



Die Hintergründe der Tat sind derzeit Bestandteil der behördlichen Ermittlungen. Die örtliche Polizei und die Staatsanwaltschaft beschäftigen sich mit dem Fall. Die Behörden hoffen jedoch auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:



- Wer hat am Montag gegen 3 Uhr in der Schillerstraße (nahe der Neuen Straße), verdächtige Personen gesehen?

-Wem sind am frühen Montagmorgen in Ulm Personen aufgefallen, die mit Bierflaschen hantiert haben?



Die Hinweise werden unter 0731 / 188-0 entgegen genommen.