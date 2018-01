Überlingen am Bodensee: Tomatensaft überflutet B31

Laster kippt auf B31 um: Am Donnerstag (25. Januar 2018) ist ein Tanklaster auf der B31 in Richtung Stockach bei Überlingen (Baden-Württemberg) umgekippt: Der Tanker hatte 23 Tonnen Tomatensaft geladen - die Fahrbahn wurde überschwemmt.



Warum der Tanklaster umkippte, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Neben der Polizei war auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.