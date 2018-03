Köln: Überfall auf Geldtransporter - Fluchtauto brennt aus, Fahndung mit Hubschrauber läuft

Überfall auf Geldtransporter in Köln: Gegen 8,45 Uhr am Samstagmorgen hat laut Angaben der Polizei in Köln ein unbekannter Räuber einen Geldtransporter auf dem Gelände des IKEA-Möbelhauses in Köln-Godorf überfallen. Kurz darauf entdeckten Zeugen ein brennendes Fahrzeug im Stadtteil Immendorf - dabei handelte es sich um das Fluchtfahrzeug.



Überfall auf Geldtansporter: Räuber entfernen sich von brennendem Fluchtfahrzeug

Der Fahrer des Geldtransporters wurde auf dem Weg zu seinem Fahrzeug auf dem Gelände des Möbelhauses IKEA in der Godorfer Hauptstraße von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht. Der Täter forderte Geld. Der Räuber flüchtete mit seiner Beute zu einem Wagen. Darin wartete ein Komplize mit laufendem Motor - die beiden fuhren davon.



Kurz darauf, gegen 9 Uhr, entdeckten Passanten ein brennendes Auto auf einem Feld gegenüber der Immendorfer Grundschule auf der Godorfer Straße. Sie berichteten der Polizei, dass sie zwei Männer beobachtet hatten, die zu Fuß in Richtung Stormstraße davongelaufen seien. Bei den beiden handelt es sich um die flüchtigen Räuber.



Täterbeschreibung



Die Zeugen beschrieben die Flüchtenden als circa 1,70 Meter groß. Einer der beiden soll kräftig sein. Er war bekleidet mit einer grauen Mütze, einer braunen Jacke und einer Jeans.



Die Polizei Köln fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den flüchtigen Räubern. Zurzeit werden die Zeugen von Beamten einer eigens gegründeten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei vernommen, um weitere Hinweise zu erlangen. Die Spurensicherung stellte den ausgebrannten BMW, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, sicher.



Die Polizei Köln sucht Zeugen und fragt:



Wer hat den Raubüberfall auf dem Gelände des Möbelhauses gesehen? Wer kann Angaben zu den flüchtigen Männern machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen am Brandort des Fluchtwagens gemacht?



Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.