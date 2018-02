Toter Rentner verwest in Duisburger Mehrfamilienhaus - seit 2015

Rentner liegt tot in seiner Wohnung: Handwerker haben in einer Wohnung in Duisburgs Norden eine stark verweste und teils skelettierte Leiche aufgefunden. Wie die örtliche Polizei mitteilte, soll der Mann (Jahrgang 1942) bereits seit zwei Jahren tot sein. Es wird von einem natürlichen Tod ausgegangen. In der Wohnung fanden die Polzisten zusätzlich eine aufgeschlagene Fernsehzeitung aus dem Mai 2015.



Der Mann war alleinstehend und lebte von seiner Rente sowie einer monatlichen Unterstützung des Sozialamts. Dies berichten die Behörden. Monat für Monat wurde die Miete pünktlich überwiesen. Niemand fiel auf, dass der Rentner nicht mehr lebte. Der Vermieter erhöhte 2016 die Miete - es sammelte sich ein Schuldenberg an. Konsequenz: Der Vermieter ließ das Schloss der Wohnungstür austauschen. Keiner der Handwerker schaute nach, ob sich Jemand in der Wohnung befand.



Erst als einige Wochen später, als weitere Handwerker zur Renovierung der Wohnung anrücken, bemerken sie die Leiche. Unerklärlich ist, dass Niemand im Mehrfamilienhaus auf den Verwesungsgeruch beziehungsweise Gestank aufmerksam wurde - oder eben nicht reagierte.

Ebenfalls kurios: Rente und Sozialhilfe überwiesen die Behörden fast drei Jahre, ohne jeglichen Kontakt mit dem Rentner zu haben.