Gröbenzell: Leiche entdeckt - Mord oder ein Unfall?

Tote Frau gefunden: Am Mittwoch (14. Februar 2018) wurde gegen 09.30 Uhr eine tote Frau in Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) gefunden. Sie wurde in einem Wohnhaus entdeckt. Zuvor hatte ein Zeuge die Polizei informiert, dass er auffällige Beobachtungen in dem Haus gemacht hätte. Wie die Polizei berichtet, entdeckten die Beamten die leblose Frau kurze Zeit später.



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen, ergaben sich für die Polizei Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt.



Noch vor Ort konnte ein verdächtiger Mann festgenommen werden. Die Polizei überwältigte ihn und nahm ihn fest.