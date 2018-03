Motorrad-Crash bei Warendorf: Mann (53) fliegt in Gegenverkehr und stirbt

Unfall auf Landstraße bei Warendorf: Am Sonntagmittag (11. März 2018) ist es zu einem schweren Unfall auf der Landstraße 792 zwischen Oelde und Ennigerloh (Landkreis Warendorf, Münsterland) gekommen. Dabei waren zwei Motorräder verwickelt, ein 53-jähriger Fahrer kam dabei ums Leben.



Der 53-Jährige fuhr gegen 13.35 Uhr auf seinem Motorrad mit Beiwagen in Richtung Oelde und wurde in einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr geschleudert. Dort prallte er gegen ein entgegenkommendes Motorrad, das von einem 53-Jährigen gefahren wurde.



Landstraße mehrere Stunden gesperrt

Durch den schweren Zusammenprall gingen die Motorräder in Flammen auf. Der in den Gegenverkehr geratene Fahrer erlitt schwere Verletzungen durch den Unfall. Trotz intensiver ärztlicher Behandlung, erlag er diesen noch am Unfallort.



Wie die örtliche Polizei berichtet, verletzte sich der andere Motorradfahrer ebenfalls schwer und musste per Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand. Die Landstraße war durch Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen mehrere Stunden komplett gesperrt.