Zwei Vergewaltigungen an Weiberfastnacht in Köln - Frau schwer im Gesicht verletzt

Vergewaltigungen bei der Weiberfastnacht in Köln: In der Karnervalshochburg am Rhein wurde am Donnerstag aus dem närrischen Spaß bitterer Ernst. Es kam zu zwei Sexualstraftaten - bei einer wurde das Opfer schwer im Gesicht verletzt.



Wie die Polizei in Nordrhein-Westfalen (NRW) mitteilt, ereignete sich die erste Vergewaltigung noch am Donnerstagnachmittag, 8. Februar gegen 17.30 Uhr bei der Dasselstraße in Köln.



Eine Studentin (22) war nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei mit mehreren Personen in eine Wohnung gegangen. Dort - so gab es die junge Frau bei den Beamten an - wurde sie vergewaltigt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.



Brutale Vergewaltigung in der Nacht auf Freitag

Die zweite Vergewaltigung geschah am frühen Freitagmorgen, 9. Februar gegen 2.30 Uhr in der Zülpicher Straße. Polizisten trafen auf eine junge Kölnerin (21) mit erheblichen Gesichtsverletzungen, die Angaben zu einer Sexualstraftat machte. Umfangreiche Sofortmaßnahmen der eingesetzten Bereitschaftspolizisten führten schließlich zur Festnahme eines polizeibekannten Tatverdächtigen (22) an dessen Wohnanschrift. In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 12 die weiteren Ermittlungen zu den Taten bereits übernommen. Der 22-jährige, mutmaßliche Täter wird zeitnah dem Haftrichter vorgeführt.





Polizeimeldungen zu Fasching: Mann stürzt in Düsseldorf in Fluss



Nach regem Karnevalstreiben stürzte am Donnerstagabend ein junger Mann in Düsseldorf in die eiskalte Düssel. Ebenfalls am Donnerstagabend geriet ein 18-Jähriger nach der Weiberfastnacht auf dem Bahnhof Brühl-Nord bei Köln zwischen zwei Wagen einer Straßenbahn und wurde überrollt. Am Samstagabend wurde beim Fastnachtumzug in Eppingen bei Heilbronn eine 18-Jährige in einen Kessel mit heißem Wasser gestellt und verbrüht. Und der Karnevalisten feiern immer weiter. Wie tödlich ist der Karneval?



Lebensgefährliche Kopfverletzungen: 20-Jähriger stürzt nach Karneval in Düssel



Aus bislang noch nicht geklärter Ursache stürzte am frühen Donnerstagabend ein junger Mann mitten im Karnevalstreiben in Düsseldorf in die eiskalte Düssel. Er fiel im Bereich des Burgplatzes vier Meter tief und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.



Bevor die Feuerwehr eintraf, versorgten Polizei und Sanitäter den Mann in dem eiskalten Wasser. Die Feuerwehr konnte den 20-Jährigen schließlich mit einer Drehleiter und einer Rettungswanne bergen.



Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste der junge Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden. Warum er in den Fluss stürzte ist noch nicht geklärt.



18-Jähriger Karnevalist von Bahn überrollt - Tödlicher Unfall überschattet Weiberfastnacht



Am Donnerstagabend überschattete ein tragischer Unfall die Weiberfastnacht in Brühl bei Köln. Ein 18-Jähriger geriet am Bahnhof Brühl-Nord zwischen zwei Wagen einer Straßenbahn. Als diese anfuhr, wurde er überrollt.



Der junge Mann aus Weilerwist stand gegen 18 Uhr mit Freunden und anderen Personen auf dem Bahnsteig an der Kaiserstraße. Die Bahn fuhr ein und die Menschen stiegen ein. Der 18-Jährige geriet zwischen zwei Wagen und der Zug fuhr an. Dabei wurde er überrollt und starb noch an der Unfallstelle.



Warum der kostümierte 18-Jährige zwischen die beiden Wagen geriet, ist den Angaben der Polizei zufolge noch unklar. Freunde des jungen Mannes und Passanten, die sich ebenfalls am Bahnhof befanden, wurden Zeugen des tragischen Unfalls. Die Polizei sperrte den Bahnsteig großräumig ab.



Junge Frau bei Fastnachtumzug in Hexenkessel verbrüht



Das bei einem Fastnachtsumzug in Eppingen bei Heilbronn verbrühte Mädchen hat nach eigenem Worten in einem mit heißem Wasser gefüllten Hexenkessel gestanden. Das habe die 18-Jährige in einem ersten Gespräch mit der Polizei bestätigt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zuvor hatte die "Heilbronner Stimme" darüber berichtet. Der Sachbearbeiter der Polizei habe mit der jungen Frau telefoniert, die noch in einer Stuttgarter Klinik behandelt werde.



Die Frau war am Samstagabend bei dem Umzug durch das heiße Wasser in dem Kessel, den eine Hexengruppe dabei hatte, schwer an den Beinen verbrüht worden. Einige Zeugen hatten gemutmaßt, dass die Verletzungen möglicherweise von aus dem Kessel aufsteigendem Dampf oder spritzendem Wasser verursacht worden sein könnten - diese Version bestätigte das Opfer jedoch nicht. Ob die Frau Angaben zum mutmaßlichen Täter gemacht hat, wollte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.



Er bestätigte aber Informationen der "Heilbronner Stimme", wonach der Polizei Chatprotokolle zugespielt wurden, in denen die Frau verhöhnt wird. Auch dazu werde ermittelt. "Das kann Richtung Beleidigung gehen", sagte der Sprecher. Die Ermittler beobachteten mehrere Chatforen und Gruppen in sozialen Netzwerken, in denen der Vorfall mit zum Teil rechtlich grenzwertigen Äußerungen diskutiert werde.



Die Verantwortlichen der Gruppe, die den Heißwasserkessel bei dem Nachtumzug gezogen hatte, haben inzwischen alle Teilnehmer des Umzugs genannt, wie der Eppinger Stadtsprecher Sönke Brenner am Mittwoch mitteilte. Sie kooperierten. "Der Täter ist aber noch nicht ermittelt", sagte Brenner. An dem Spektakel hatten rund 80 Gruppen teilgenommen. Die betroffene Gruppe hat nach Angaben des Stadtsprechers "alle Online-Auftritte aus dem Netz genommen".



Für die Fastnacht in Eppingen wurden Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen. Alle Gruppen verzichteten freiwillig auf das Mitführen von Wasser und Feuer beim anstehenden Leiergassenumzug an diesem Sonntag, sagte Brenner. Ob der Nachtumzug künftig weiter stattfinde, sei noch nicht entschieden. Wie der Verein "Hexenzunft Eppingen" auf seiner Internetseite schreibt, findet das nächtliche Treiben seit 2003 am Samstag vor dem "Fasnetswochenende" statt.