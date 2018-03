Tödlicher Crash in Singen: Lkw übersieht Radfahrer (73) beim Abbiegen

Radfahrer kommt ums Leben: Am Donnerstagnachmittag (8. März 2018) hat ein Lastkraftwagen einen Radfahrer in Singen (Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg) erfasst. Der 73-jährige Fahrradfahrer kam dabei ums Leben.



Was war passiert?

Gegen 15.45 Uhr fuhr der Lkw-Fahrer auf der Güterstraße stadteinwärts und wollte nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen übersah er den rechts auf dem Fahrradwegfahrenden 73-Jährigen, der gerade aus fahren wollte. Dabei kam es zum Zusammenprall.



Wie die örtliche Polizei berichtet, erlag der Radfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Gutachter untersuchte im Namen der Staatsanwaltschaft den Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. Hinweise werden unter 07733 / 9960-0 entgegen genommen.