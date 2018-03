Tödlicher Crash in Köln: Fußgänger (52) wird von Auto auf Straße geschleudert

Tödlicher Unfall in Köln am Wochenende: In den Morgenstunden des Samstags (17. März 2018) ist es in Köln-Sülz zu einem tödlichen Unfall gekommen. Gegen 5 Uhr morgens wurde ein 52-Jähriger von einem 47-jährigen Autofahrer auf Höhe der Einmündung Speestraße auf die Zülpicher Straße erfasst.



Fußgänger erliegt Verletzungen im Krankenhaus

Der 52-Jährige wurde auf die Straße geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die örtliche Polizei mitteilte. Der Fußgänger musste zur Behandlung in ein Kölner Krankenhaus gebracht werden. Wie die Beamten am Montag (19. März 2018) mitteilten, erlag er seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.