Tödlicher Crash in Brandenburg: Lkw übersieht Radfahrerin (10) beim Abbiegen

Tödlicher Unfall: Am Mittwoch (24. Januar 2018) ist es zu einem tödlichen Unfall in Brandenburg/Havel gekommen. Dabei ist ein zehnjähriges Mädchen ums Leben gekommen.



Wie die Polizei berichtet, wartete ein zehnjähriges Mädchen gegen 15.55 Uhr an der Kreuzung Upstallstraße/Rathenower Landstraße: Bei grüner Ampel stieg sie aufs Fahrrad und überquerte die Kreuzung in Richtung der Rosa-Luxemburg-Allee. Im selben Moment bog ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus der Upstallstraße auf die Kreuzung ein, um nach rechts auf die Rathenower Landstraße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar das überquerende Kind, kollidierte mit dessen Fahrrad und verletzte es schwer.



Mädchen kommt ins Krankenhaus

Der Lkw-Fahrer bremste zwar umgehend, da er den Zusammenstoß bemerkt hatte - was allerdings nichts mehr half, das Mädchen verstarb wenige Minuten später im städtischen Klinikum.



Die Kriminalpolizei sowie ein Sachverständiger ermitteln in diesem Fall. Die Mutter des Kindes wurde kurz darauf am Unfallort durch Rettungskräfte psychisch betreut.