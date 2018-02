Tödlicher Crash in Berlin: Mann (85) kreuzt BVG-Linienbus

Fußgänger stirbt an Verletzungen: In den Abendstunden des Montags (5. Februar 2018) wurde ein Fußgänger in Berlin tödlich verletzt. Der 85-Jährige lief ersten Erkenntnissen vor nach einem Linienbus der Berliner BVG. Die Linie 282 war auf dem Steglitzer Damm in Richtung Munsterdamm unterwegs, als der Rentner kurz vor der Einmündung der Heinrich-Seidel-Straße von links kommend den Weg des Linienbusse kreuzte.



Der Busfahrer leitete sofort eine Notbremsung ein. Trotz dessen erlitt der 85-Jährige schwerste Verletzungen im Kopfbereich. Er verstarb noch am Unfallort.



Durch die Vollbremsung schleuderte es einen 31-Jährigen im Bus gegen eine Haltestange. Dadurch verletzte er sich am Rücken und wurde deshalbb zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der 60-Jährige Busfahrer blieb unverletzt und kam mit einem Schock davon.



Der Steglitzer Damm blieb bis 21.10 Uhr gesperrt. Grund dafür waren die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme.