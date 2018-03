Thüringen: Viehtransporter auf A38 umgekippt - 600 Ferkel sterben

Viehtransporter mit 700 Ferkeln kippt auf Autobahn 38 um:

Auf der A38 bei Arenshausen in Thüringen ist am Dienstag ein Viehtransporter mit etwa 700 Ferkeln umgekippt. Die Autobahn in Richtung Göttingen musste ab der Anschlussstelle Heiligenstadt voll gesperrt werden.Nach Informationen der Polizei haben rund 600 der 700 Ferkel den Unfall nicht überlebt. Der 62 Jahre alte Fahrer Fahrer des Viehtransporters wurde leicht verletzt. Sein Beifahrer blieb unverletzt.Die Bergung der verendeten und das Verladen der etwa 100 überlebenden Tiere dauerte am Nachmittag weiter an.Warum der Lastwagen beim Auffahren auf die A 38 umkippte, wird noch untersucht. Möglicherweise war der Lkw zu schnell unterwegs. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 Euro.