Espelkamp: Thomaskirche in Flammen - droht die Kirche einzustürzen?

Thomaskirche in Espelkamp steht in Flammen: Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr aus dem Landkreis Minden-Lübbecke kämpfen derzeit gegen die Flammen, die die Thomaskirche in Espelkamp (Nordrhein-Westfalen) bedrohen.



Gegen 11.51 Uhr ging am Donnerstag (8. März 2018) ein Alarm bei der örtlichen Feuerwehr ein.

Laut dem "Mindener Tageblatt" hatten Dachdecker den Brand zuerst bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ohne Erfolg blieben die ersten Löschversuche, die der Kantor der Kirche tätigte. Seine Versuche mit Feuerlöscher hatten wenig Wirkung. Die Feuerwehr hat übernommen.



Derzeit liegen noch keine Informationen zu möglichen Verletzten vor.