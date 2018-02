Lebenslänglich: Taxi gestohlen und tödlichen Unfall auf Ballindamm in Hamburg verursacht

Tödlicher Taxi-Unfall: "Vorsätzliches Werk"





Im Prozess um einen tödlichen Unfall mit einem gestohlenen Taxi wurde das Urteil gegen den Täter gesprochen. Der Mann habe sich des Mordes, des zweifachen versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung sowie der vorsätzlichen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Diebstahls schuldig gemacht, sagte der Vorsitzende Richter der Großen Strafkammer am Montag."Wir haben es hier mit dem vorsätzlichen Werk eines maximal rücksichtslosen Täters zu tun."Der Angeklagte habe das von ihm gestohlene Taxi bewusst in den Gegenverkehr gelenkt und ein anderes Taxi frontal gerammt. Zuvor habe er den Wagen auf der Flucht vor der Polizei noch auf mindestens 163 Stundenkilometer beschleunigt.Bei dem Zusammenstoß am frühen Morgen des 4. Mai 2017 war ein 22 Jahre alter Fahrgast ums Leben gekommen, der Taxifahrer und ein weiterer Fahrgast wurden schwer verletzt. Mit der Strafe entsprach das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung des Litauers hatte sich für vier Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung und gefährlicher Körperverletzung ausgesprochen.