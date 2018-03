Stuttgart: 48-Tonnen-Kran gestohlen - wer hat ihn gesehen?

Baukran in Stuttgart gestohlen: Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (19. März 2018) einen Baukran im Stuttgarter Stadtteil Obertürkheim gestohlen. Der Sitz der Firma ist in der Augsburger Straße. Rainer Schmid, Geschäftsführer der "Hermann Paule GmbH" zeigte sich fassungslos. Die Diebe haben das Fahrzeug aufgebrochen und per Kurzschluss zum Starten gebracht, sagte Schmid der "Stuttgarter Zeitung".



Laut einem Polizeisprecher sei der wegfahrende Kran zwar in der Nachbarschaft bemerkt worden. Es sei aber niemand stutzig geworden. Der Vierachser wiegt 48 Tonnen und fährt nur langsam (Spitzengeschwindigkeit 65 km/h). Bei entsprechender Alarmierung hätte die Polizei also eingreifen können. Der Vorfall ereignete sich zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr nachts.



Aufruf in den sozialen Medien

Die Firma "Hermann Paule GmbH" hat im Internet um Hilfe gebeten und eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Wie das Lokalportal berichtet, wurde der Kran am Mittwoch (21. März 2018) im Harz auf der Bundesstraße 243 gesichtet. Es sei das Firmenlogo entfernt worden, man könne es aber noch leicht erkennen, sagte ein Mann, der den Kran gesehen hatte. Es wurde darüber spekuliert, ob das Fahrzeug in Richtung der polnischen Grenze unterwegs sein könnte. Grundsätzlich sei der Kran mit einem GPS ausgestattet. Bisher konnte jedoch kein Signal geortet werden. Vielleicht haben die Diebe es ausgebaut.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise in dieser Sache. Diese werden unter 0711/8990-3500 entgegen genommen.