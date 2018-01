Streit bei Kinderturnier eskaliert: 20 Eltern schlagen aufeinander ein

20 Eltern beteiligt



Wer hat beim Ringen gewonnen? Diese Frage löste in Aachen eine handfeste Schlägerei zwischen mehreren Eltern aus. Demnach war es im Rahmen eines Kinderturniers zunächst zu einem Streit unter zwei kleinen Ringern gekommen.Die zwei Kinder stritten sich über den Ausgang des in der Sporthalle eines Aachener Gymnasiums ausgetragenen Ringkampfes. Dann mischte sich offenbar die Mutter eines der Kinder ein und schubste das andere Kind. Dies wiederum rief die Verwandtschaft des geschubsten Kindes in den Ring.Plötzlich seien dann eine Vielzahl von Müttern und Vätern dazwischen gegangen - am Ende sollen laut Polizei knapp 20 Menschen verwickelt gewesen sein. Mit Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation schon beruhigt und eine Vielzahl der Beteiligten hatten das Weite gesucht.Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Beteiligte verletzt. Eine verletzte junge Frau wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die eigentliche Verursacherin hatte sich bereits entfernt.Nun ist es an den Ermittlern, eine Vielzahl von Zeugen und Beteiligten zu vernehmen, um den Sachverhalt gänzlich zu klären und weitere Hinweise auf die Verursacherin zu erlangen.