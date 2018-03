Steinach: Dachlawine fliegt auf fahrendes Auto - Windschutzscheibe zerstört

Dachlawine rutscht auf fahrendes Auto: In Steinach (Thüringen) wurde am Montagnachmittag (5. März 2018) ein Auto schwer beschädigt. Gegen 16. 15 Uhr stürzte eine Dachlawine auf das vorbeifahrende Auto.



Laut örtlicher Polizei war der 40-jährige Fahrer auf der Lauschaer Straße in Richtung Sonneberg unterwegs, als eine große Mengen an Schnee auf das Auto stürzten. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Ganz im Gegenteil zum Wagen: Die Windschutzscheibe wurde zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von 700 Euro.