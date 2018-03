Spreewerk Lübben: Heftige Explosion in Munitionswerk - 1 Mitarbeiter vermisst - was war passiert?

Explosion in Munitionsentsorgungswerk: In Lübben (Spreewald, Brandenburg) gab es am Freitag (16. März 2018) gegen zehn Uhr eine Explosion in einem Munitionsentsorgungswerk.



Behörden riegeln Gebiet ab

Im "Spreewerk" in der Kleinstadt Lübben explodierte Ladung: Katastrophenschutz und Feuerwehr riegelten das Gelände weiträumig ab und sperrten eine Landstraße. Die Polizei versucht mit Hubschraubern sich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. Laut Polizei, sei aus der Luft zu sehen gewesen, dass eines der Gebäude schwer beschädigt wurde, so eine Sprecherin. Zusätzlich sein ein Brand ausgebrochen. Helfer musste sich deshalb zurück ziehen und den Flammen weichen.



Die Mitarbeiter der Fabrik konnten das Gelände verlassen, erklärte die Polizei. Lediglich ein Mitarbeiter werde noch vermisst. Ein Mitarbeiter wurde durch den Vorfall verletzt.

Die Behörden evakuierten aufgrund der Gefahrenlage einen umliegenden Kindergarten.



In der Fabrik wird Pyrotechnik beziehungsweise Sprengstoff unschädlich gemacht. Das Material wird in Bunkern gelagert, bevor es in einer sogenannten thermischen Vernichtungsanlage unschädlich gemacht wird.