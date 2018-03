Spaziergang auf Stahlträgern der Südbrücke: Betrunkener (46) legt Zugverkehr in Köln lahm

Großeinsatz der Kölner Polizei am Montag (26. März 2018): Ein 46-jähriger Mann hat zum Wochenstart einen Großeinsatz der Polizei in Köln (Nordrhein-Westfalen) ausgelöst. Gegen 11.30 Uhr spazierte er betrunken in lebensgefährlichem Terrain. Er lief betrunken auf den schmalen Stahlträgern der Südbrücke über den Rhein.



Alarmierte Polizeibeamte versuchten ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr unterstützten die Polizei. Zur Vorsicht wurde der Strom vor Ort abgeschalten.



Mann läuft hin und her

Der 46-Jährige lief tatsächlich auf den schmalen Stahlträgern des mittleren Brückenbogens hin und her. Nach einigen Versuchen gelang es den Polizisten ihm zuzureden und er verließ die Stahlträger.



Rettungskräfte brachten den Mann in ein Kölner Krankenhaus. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von rund einer Promille festgestellt.



Die nahe gelegenen Gleise wurden zwischen 11.30 Uhr und 11.55 Uhr gesperrt, wodurch eine Gesamtverspätung von 46 Minuten im Zugverkehr entstand.



Der betrunkene Mann hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen betriebsstörender Handlungen am Hals.