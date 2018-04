Sonneberg: Sohn sticht im Drogenrausch auf eigene Mutter (62) ein

Sohn sticht auf Mutter ein: Am Samstag (31. März 2018) wurde die Polizei zu einem Vorfall in Sonneberg (Thüringen) gerufen. Ein junger Mann soll im Streit auf seine Mutter eingestochen haben. Die Beamten fanden die schwer verletzte 62-Jährige. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen.



Der Sohn wurde vor Ort festgenommen. Er stand unter Drogen. Er wurde durch die Verfügung eines Richters in ein Fachkrankenhaus gebracht.



Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch.