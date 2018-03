Sohn erschießt Mutter und sich selbst: Sie hinterließen einen gemeinsamen Abschiedsbrief

Zwei Leichen hat die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes am Mittwoch in einem Haus in Bad Vilbel gefunden. Dabei habe es sich um die 90-jährige Bewohnerin und ihren 52 Jahre alten Sohn gehandelt, teilte die Polizei am Donnerstag in Friedberg mit. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Sohn vermutlich zunächst seine Mutter und dann sich selbst erschossen habe.



Der Tod sei von beiden offenbar gewünscht worden, es sei ein gemeinsamer Abschiedsbrief gefunden worden. Darin sei von gesundheitlichen und familiären Schwierigkeiten beider die Rede gewesen. Die Schusswaffe habe legal dem vor kurzem gestorbenen 90 Jahre alten Ehemann der Frau gehört. Die Leichen sollen in den kommenden Tagen obduziert werden.