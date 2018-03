Soest: Mit Traktor und Stahlseil Geldautomaten herausgerissen - Sparkasse zerstört

Mit Traktor und Stahlseil: In den Morgenstunden des Donnerstags (15. März 2018) haben Unbekannte versucht einen Geldautomaten aus der örtlichen Sparkasse in der Niederbergheimer Straße zu stehlen.



Gegen 3 Uhr in der Nacht legten die Täter ein Stahlseil um dem Geldautomaten und zogen diesen mit einem Traktor durch die Glasscheibe der Filiale. Die gesamte Eingangsfront, der Geldautomat und der enthaltene Tresor wurden dabei stark beschädigt.



Täter noch auf der Flucht

Der Tresor ließ sich jedoch nicht öffnen, so dass die Täter ohne Diebesgut vom Tatort an der Sparkasse flüchten mussten. Den Traktor hatte die Unbekannten von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Elfsen (Kreis Soest) gestohlen. Er wurde auf der Flucht zurück gelassen.



Zeugen alarmierten die Polizeibeamten. Die Behörden leiteten umgehend eine Fahndung ein - bisher jedoch ohne Erfolg. Die Täter sind immer noch auf der Flucht.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung im Mithilfe. Hinweise werden unter 02921-91000 entgegen genommen.