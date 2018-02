SEK-Razzien in Essen: Durchsuchungen nach Teestuben-Randalen 2017

Wohnungen durchsucht: Wie die Polizei am Dienstag (6. Februar 2018) mitteilte, fanden Razzien von vier Wohnungen in Essen, Leverkusen und Langenfeld statt, Dabei wurden 22 Menschen überprüft und zahlreiche Waffen sichergestellt. Festgenommen wurde Niemand, es wurden lediglich drei Menschen zur Vernehmung mit aufs Revier genommen.



Der Vorfall im Dezember: Im Dezember 2017 stürmte eine größere Gruppe eine Teestube in Essen. Dabei zerstörten sie die Einrichtung des Lokals und verletzten drei Menschen. Bereits drei Tage nach dem Vorfall führten die Ermittler Razzien in drei Essener Lokalen durch.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derweil noch an.