Schüsse aus Auto in Italien: Mehrere Verletzte - Polizei warnt Anwohner

In der mittelitalienischen Stadt Macerata sind mehrere Menschen durch Schüsse aus einem Auto verletzt worden. "Es gibt Verletzte", twitterte die Polizei und rief dazu auf, öffentliche Plätze in der 42 000-Einwohner-Stadt in der Region Marken zu meiden. Bei den Verletzten handele es sich nicht um Italiener, die Nationalität blieb aber unklar.Ein bewaffneter Mann sei in Macerata unterwegs, warnte die Gemeinde in sozialen Medien. "Aus Sicherheitsgründen ruft der Bürgermeister Romano Carancini die Bürger dazu auf, in ihren Häusern, an ihren Arbeitsplätzen und in den Schulen zu bleiben", hieß es in einem Tweet.Die Polizei stand für Nachfragen zunächst nicht zur Verfügung. Eine Sprecherin im Rathaus sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittag: "Vor zwanzig Minuten habe ich nur Sirenen gehört. Mittlerweile ist es ruhiger."Mittlerweile hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das teilten die Beamten am Samstag auf Twitter mit. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Die Nachrichtenagenturen sprachen von mindestens vier Verletzten an verschiedenen Orten der Stadt.