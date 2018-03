Bergsteiger-Unglück am Steinernen Meer: Vater (53) stürzt Felswand hinab - vor Augen des Sohnes (24)

Bergsteiger stürzt ab: Am Dienstag (27. Februar 2018) startete ein 53-jähriger Vater mit seinem 24-jährigen Sohn eine Schneeschuhwanderung an der Sigeretplatte im Steinernen Meer (Landkreis Berchtesgadener Land) kurz vor der Grenze zu Österreich.



Nach zweitägiger Wanderung, stiegen die beiden am Donnerstag (1. März 2018) ab. Im steilen und rutschigen Gelände stellte der Sohn fest, dass der Abstieg unmöglich war. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Vater nahezu zeitgleich ab. Der 53-Jährige versuchte sich vergeblich an Sträuchern und Ästen festzuhalten, bekam aber Nichts zu greifen. Anschließend stürzte er die 120 Meter tiefe und extrem steile Felswand von der Sigeretplatte bis zum Wandfuß in die Tiefe. Er überlebte den Aufprall nicht und verstarb an der Unfallstelle - vor den Augen seines 24-jährigen Sohnes.



Die gerufenen Bergwacht sowie ein Polizeibergführer eilten ins Gebirge. Sie konnten jedoch nur noch die Leiche des Vaters bergen und ins Tal bringen. Der 24-jährige Sohn wurde ebenfalls in Sicherheit gebracht. Krisenbrater betreuten den Sohn psychologisch.