Säugling bei unter fünf Grad fast eine Stunde in Auto eingesperrt

Das Kind saß am Freitagabend bei Temperaturen unter fünf Grad in seinem Kindersitz auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Leer, während die Mutter verzweifelt versuchte, einen Ersatzschlüssel für das Fahrzeug aufzutreiben. Dem vorausgegangen war ein Missgeschick der Mutter.



Die Frau schnallte nach Angaben der Polizei vom Samstag das Kind an, legte den Fahrzeugschlüssel auf den Beifahrersitz und verstaute ihre Einkäufe. Als sie den Einkaufswagen zurückgebracht habe, verriegelte der Wagen automatisch.



Als Schlüsseldienst und ADAC wegen einer zu langen Anfahrt nicht helfen konnten, trennte schließlich die Feuerwehr eine Seitenschreibe heraus.



Die verschreckte Mutter konnte ihr kleines Kind schließlich unversehrt in die Arme schließen.