Saarland: Mann (48) jagt sich mit selbst gebauter Bombe in die Luft - was steckt dahinter?

Bombe im Wald: Am Sonntag (18. Februar 2018) hat sich ein Mann bei Völklingen (Saarland) schwer verletzt. Der 48-Jährige hatte sich in einem Waldstück mit einer selbst gebauten Rohrbombe in die Luft gejagt. Der Vorfall soll sich gegen 17.15 Uhr ereignet haben. Das berichtet die "Bild".



Gegenüber der "Bild" sagte ein Polizeisprecher, dass der Mann sich die Rohrbombe aus alten Chinaböllern zusammen gebaut habe. Er habe das Pulver entnommen und einen Zünder gebastelt.



Hubschrauber im Einsatz

Um den Mann ärztlich zu versorgen, war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Mann erlitt wohl schwerste Verletzungen und kam in ein Klinikum. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen.