Ravensburg: Jodok-Kirche ausgebrannt - gesuchter Mann der Brandstifter oder Zeuge?

Kirche in Ravensburg brennt: Die Kirche St. Jodok in Ravensburg (Baden-Württemberg) stand am Samstagvormittag (10. März 2018) in Flammen. Gegen 12.15 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde den Brand. Bei Entdeckung des Brandes traf der Mitarbeiter einen Mann an, der durch die Polizei wie folgt beschrieben wird:



- ca. 60 Jahre alt

- 185 cm groß

- schlank

- trug eine eng anliegenden Strickmütze

- kurzer, weißer Bart

- trug eine rote Jacke



Behörden hoffen auf Zeugen

Laut eigener Aussage hatte der Mann ebenfalls die Rauchentwicklung bemerkt und wollte nachschauen, ob sich Menschen in der Kirche befinden. Die Kriminalpolizei Ravensburg sucht nun nach dem Mann, da er ein wichtiger Zeuge sein könnte. Zeugenhinweise werden unter 0751/8030 entgegen genommen.



Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zur Klärung der Ursache wurde ein Brandsachverständiger in die Ermittlungen einbezogen.