Raub in Magdeburg: Kriminelle bedrohen Frau (38) mit Pistole

Überfall in Magdeburg: Eine 38-jährige Frau wurde am Montag (19. März 2018) von zwei Unbekannten in Magdeburg überfallen und bedroht. Dies teilte die örtliche Polizei am Dienstagmorgen (20. März 2018) mit.





Täter richten Pistole auf Frau

Die 38-Jährige war laut Polizei auf dem Weg nach Hause, als die Kriminellen sie überfielen und ausraubten. Die Unbekannten stießen sie von hinten zu Boden. Anschließend richtete sich die Frau wieder auf und wurde aufgefordert ihr Bargeld auszuhändigen. Dabei bedrohten die Unbekannten die 38-Jährige mit einer Pistole. Sie gab den Tätern 200 Euro. Anschließend flüchteten die Räuber.