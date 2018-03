Räumung in Bergedorf: Hunderte Menschen aus Hamburger "Ekelhaus" evakuiert

Ekelhaus in Bergedorf geräumt: In den Morgenstunden des Donnerstags (22. März 2018) kamen Mitarbeiter des Bezirksamts Bergedorf vorbei. Das Haus liegt in Reetwerder (Hamburg-Bergedorf). Am Donnerstag holte das Amt dutzende Menschen aus der Unterkunft. Das Haus war überbelegt. Insgesamt 158 Menschen sollen dort gewohnt haben, darunter auch 67 Kinder.



Zahlreiche Behörden beteiligt

Viele Menschen wurden nach Wandsbek umquartiert. Nach einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" soll das Haus illegal ausgebaut worden sein. In den Bädern liefen teils offene Stromleitungen. Für die Bewohner bestand Lebensgefahr.



Laut dem "NDR" sollen an der Aktion, die monatelang vorbereitet worden war, auch die Sozialbehörde, der Zoll, die Steuerfahndung und das Gesundheits- sowie das Jugendamt beteiligt gewesen sein. Gegen den Besitzer des Hauses wird nun ermittelt.