Polizistin in Berlin von Frau angespuckt und verprügelt

Polizisten hatten am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr ein laut streitendes Pärchen am U-Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen ausgemacht, wie mehrere Medien (unter anderem die Berliner Zeitung) berichten.



Die Beamten wollten zunächst schlichten, wobei sich die am Streit beteiligte 40-jährige Frau schon aggressiv verhielt. Als die Polizisten einen Platzverweis aussprachen und sie aufforderte, den Bahnhof zu verlassen, tickte die Frau völlig aus.



Polizistin mehrfach ins Gesicht geschlagen

Sie versuchte, nach einer eingesetzten Polizistin zu treten, riss ihr an den Haaren, bespuckte und beleidigte sie und schlug ihr mehrfach ins Gesicht. Die Polizistin erlitt Verletzungen am gesamten Körper. Auch nach ihrer Festnahme leistete die 40-Jährige noch Widerstand.



Die Deutsche Polizeigewerkschaft Berlin reagierte auf den Vorfall bei Twitter: "So ein asoziales Verhalten darf und kann nicht toleriert werden." Angriffe auf Einsatzkräfte seien Angriffe nicht nur auf den Staat, sondern auch auf den Bürger, hieß es in dem Tweet weiter. Man wünsche der verletzten Kollegin gute Besserung und hoffe auf ein wegweisendes Urteil.