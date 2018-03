Polizei findet Frauenleiche in Heizkraftwerk in Frankfurt

Polizei bittet um Hinweise



Laut Polizeibericht wurde am Donnerstagnachmittag in Frankfurter Gutleutviertel eine Leiche gefunden. Der Leichnam wurde in einem Kühlwassereinlauf eines Heizkraftwerks im Westhafen entdeckt.Es ist noch nicht bekant wer die Frau ist. Sie war um 20 bis 30 Jahre alt, etwas 170 cm groß, hatte eine schlanke Figur und schulterlange braune oder rotbraune Haare. Die Frau wirkte sehr gepflegt und trug einen olivgrünen Parker, Jeans, einen bordeauxroten Strickpullover, einen dunklen Schal mit dunkelroten Stiefeln, die einen Fellrand hatten.Besonders auffällig ist das Glasamulett, dass sie bei sich trug. Es hat zwei hintereinanderliegender goldfarbenen, sechszackige Sterne.Die Frankfurter Kriminalpolizei nimmt unter der 069/755 53111 jeden Hinweis entgegen.Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei wartet noch auf die Ergebnisse der Obduktion.