Polizei entdeckt mit Drogen gefüllte Überraschungseier in Auto

Auch Schoko macht süchtig, aber diese Droge ist zudem noch illegal: In einem Auto haben Polizisten zwei Überraschungseier gefunden, die mit Amphetamin gefüllt waren. Das ist ein synthetisches Rauschmittel mit aufputschender Wirkung.Das Auto sei bei einer Routinekontrolle in Landau (Rheinland-Pfalz) gestoppt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weil beim Fahrer verdächtige körperliche Anzeichen bemerkt wurden, musste er sich einem Urintest unterziehen. Das Ergebnis: Er stand unter Drogeneinfluss.Daraufhin untersuchten die Polizisten den Wagen und fanden die Eier, die mit einer weißen Substanz gefüllt waren. Gegen den Autofahrer wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.