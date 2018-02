Polizei befreit "Knäuel" aus Männern, Puppe und Spielzeug aus misslicher Lage

Der Bericht der Polizei liest sich wie aus einer schlechten Komödie: Am Samstag, gegen 00.45 Uhr, sind Polizeibeamte in Mainz im Einsatz. Aus einer Wohnung sind Hilferufe zu vernehmen. Ein Mann kann die Wohnungstür gerade so einen Spalt weit öffnen.



Hinter der Wohnungstür im Flur verkeilt, befinden sich der 58-jährige Bewohner, ein 61-jähriger Gast, eine als Ritter verkleidete Schaufensterpuppe und ein größerer, ferngesteuerter Geländewagen - alle hoffnungslos ineinander verkeilt. Durch die Beamten wird das Knäul entwirrt, beiden Männern bleiben unverletzt, Ritter und Geländewagen intakt.



Wie es zu diesem gordischen Knoten aus Personen und Sachen gekommen ist, können die beiden stark alkoholisierten Personen nicht erklären. Wäre der 58-Jährige bei der anschließenden Personalienfeststellung nicht mehr als unhöflich zu den Polizisten gewesen, wäre das ganze eine lustige Episode geblieben - so folgt laut den Beamten nun eine Anzeige wegen Beleidigung.