Bramsche bei Osnabrück: Geisterfahrer (84) stirbt bei Unfall

Bramsche bei Osnabrück: Ein 84 Jahre alter Mann befand sich am Montagabend mit seinem Auto in verkehrter Richtung auf der Bundesstraße 68. Der Geisterfahrer löste einen Unfall aus, als er in ein anderes Fahrzeug krachte und kam dabei ums Leben. Der andere Autofahrer konnte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bisher sind noch keine weiteren Details bekannt.