Oldenburg: Reichsbürger stößt 2 Polizisten Treppe hinunter - ein Angriff mit Folgen

Reichsbürger greift Polizisten an: Ein sogenannter Reichsbürger hat in Oldenburg (Niedersachsen) zwei Polizisten eine Treppe heruntergestoßen und verletzt. Die beiden Beamten hatten zwei Gerichtsvollzieher zum Haus des 55-Jährigen begleitet, wie die Polizei am Montag (26. Februar 2018) mitteilte. Die Mutter des Mannes öffnete die Tür. Kurz darauf erschien er an der Treppe im Obergeschoss.



Gesetze haben keine Gültigkeit

Er gab an, dass er der Polizei und anderen Amtspersonen nicht Folge leisten werde, da die Gesetze für ihn keine Gültigkeit besäßen. Die beiden Polizisten stiegen daraufhin die Treppe rauf. Da rannte der 55-Jährige ihnen entgegen und stieß sie die Treppe runter. Beide Beamte verletzten sich bei dem Angriff am vergangenen Donnerstag (22. Februar 2018). Einer brach sich die Hand.



Der Angreifer kam ins Gefängnis. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik als Staat ab und behaupten, das Deutsche Reich bestehe fort. Die Bewegung gilt als sicherheitsgefährdend und wird vom Verfassungsschutz beobachtet.