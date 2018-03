Ohne Helm und betrunken: Motorradfahrer (33) in Bad Kreuznach schwer verletzt - Mann tritt und bespuckt Polizei

Motorradunfall in Bad Kreuznach: Am Mittwochabend (14. März 2018) ist es gegen 19.20 Uhr auf einem Industriegelände in der Riegelgrube zu einem Motorradunfall gekommen, bei dem sich der Fahrer schwer am Kopf verletzt hat. Der 33-Jährige fuhr ohne Helm und betrunken mit dem Motorrad eines Bekannten auf dem Gelände. Dabei stürzte der Fahrer und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Aufgrund einer früheren Alkoholfahrt hatte der Verletzte keinen Führerschein bei sich.



Getreten und bespuckt

Als die alarmierte Polizei die Daten des Verletzten aufnehmen wollte, attackierte ein 32-Jähriger Mann, der ebenfalls betrunken war, die Beamten. Dabei versuchte er die Polizisten durch Tritte zu verletzen und bespuckte sie. Der 32-Jährige wurde durch die Rangelei mit der Polizei leicht verletzt.



Die schwer verletzte 33-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Den 32-Jährigen Randalierer nahmen die Polizisten mit auf die Polizeiwache. Die Staatsanwaltschaft ordnete für beide Männer Blutproben an. Gegen die Betrunkenen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.